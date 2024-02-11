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На Эльмаше в многоквартирном доме работает сомнительный бассейн
Фото Антона Каптелова
Читатели «Вечерних Ведомостей» сообщили о том, что в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга прямо в здании жилой пятиэтажки работает детский бассейн. И правомерность его нахождения там весьма сомнительна.
До сих пор не все жильцы дома №9 по улице Вали Котика в курсе, что в их доме уже больше года, как функционирует плавательный бассейн. Действительно, вывески о нём на здании вы не найдёте. Есть скромная вывеска «Первая социальная служба» на суровой чёрной двери. И, стоит эту дверь открыть, как на вас действительно пахнёт влажным теплом и хорошо знакомым запахом хлорированной воды.
По словам тех жильцов, кто про существование бассейна знает, пользоваться им привозят детей, страдающих детским церебральным параличом. Казалось бы, дело благое. Так к чему же такая засекреченность? Информации о бассейне на Вали Котика вы не найдёте даже на сайте, адрес которого указан на вывеске «Первая социальная служба». Впрочем, сайт этот вообще скуп на информацию. На нём даже контакты администрации данной организации откопать довольно трудно. А адрес «Вали Котика, 9» упомянут только в перечне из семи учреждений соцобслуживания, только два из которых находятся в Екатеринбурге.
Засекреченность бассейна может объясняться нарушениями, с которыми он в жилом здании появился. Одно из них — отсутствие электросчётчиков подтвердилось в прошлом году. Тогда некоторые из жильцов дома заподозрили, что оплата за электроэнергию, затраченную на отопление и освещение бассейна переложена на их, жильцов плечи. По этому вопросу устраивалась проверка, которая и не нашла в помещениях бассейна электросчётчиков. Какие меры были применены, чтобы устранить нарушение, так и не ясно.
А в этом году у жильцов дома к бассейну накопилось ещё больше претензий. Стало известно, что стенки бассейна пошли трещинами и их арендаторам помещения пришлось укреплять металлическими рамами. Но трещины поползли и по всему дому. Некоторые жители напрямую связывают это с влажностью, которая заметно повысилась с появлением бассейна. Вместе с влажностью стала появляться плесень. В подвальной сырости тоже начали обвинять бассейн.
На жалобы жильцов Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского района ответила, что собственником помещений почти в 73 квадратных метра является МО «город Екатеринбург» и что вопрос о закрытии заведения надо решать с Департаментом по управлению муниципальным имуществом. Со своей стороны «управляшка» направила в Департамент запрос о проведении дополнительного обследования указанного помещения. И действительно, на днях с повторной проверкой туда наведалась комиссию. Вот только жители отсыревающих квартир не уверены, что новая проверка не окажется столь же малоэффктивной, как первая.
До сих пор не все жильцы дома №9 по улице Вали Котика в курсе, что в их доме уже больше года, как функционирует плавательный бассейн. Действительно, вывески о нём на здании вы не найдёте. Есть скромная вывеска «Первая социальная служба» на суровой чёрной двери. И, стоит эту дверь открыть, как на вас действительно пахнёт влажным теплом и хорошо знакомым запахом хлорированной воды.
По словам тех жильцов, кто про существование бассейна знает, пользоваться им привозят детей, страдающих детским церебральным параличом. Казалось бы, дело благое. Так к чему же такая засекреченность? Информации о бассейне на Вали Котика вы не найдёте даже на сайте, адрес которого указан на вывеске «Первая социальная служба». Впрочем, сайт этот вообще скуп на информацию. На нём даже контакты администрации данной организации откопать довольно трудно. А адрес «Вали Котика, 9» упомянут только в перечне из семи учреждений соцобслуживания, только два из которых находятся в Екатеринбурге.
Засекреченность бассейна может объясняться нарушениями, с которыми он в жилом здании появился. Одно из них — отсутствие электросчётчиков подтвердилось в прошлом году. Тогда некоторые из жильцов дома заподозрили, что оплата за электроэнергию, затраченную на отопление и освещение бассейна переложена на их, жильцов плечи. По этому вопросу устраивалась проверка, которая и не нашла в помещениях бассейна электросчётчиков. Какие меры были применены, чтобы устранить нарушение, так и не ясно.
А в этом году у жильцов дома к бассейну накопилось ещё больше претензий. Стало известно, что стенки бассейна пошли трещинами и их арендаторам помещения пришлось укреплять металлическими рамами. Но трещины поползли и по всему дому. Некоторые жители напрямую связывают это с влажностью, которая заметно повысилась с появлением бассейна. Вместе с влажностью стала появляться плесень. В подвальной сырости тоже начали обвинять бассейн.
На жалобы жильцов Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского района ответила, что собственником помещений почти в 73 квадратных метра является МО «город Екатеринбург» и что вопрос о закрытии заведения надо решать с Департаментом по управлению муниципальным имуществом. Со своей стороны «управляшка» направила в Департамент запрос о проведении дополнительного обследования указанного помещения. И действительно, на днях с повторной проверкой туда наведалась комиссию. Вот только жители отсыревающих квартир не уверены, что новая проверка не окажется столь же малоэффктивной, как первая.
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