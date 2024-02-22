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В екатеринбургский приют «Клякса» попал Бабайка
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
Бабайкой назвали очень пожилого кота в екатеринбургском приюте для больных и искалеченных животных «Клякса». Старичка нашли в снегу возле оживлённой трассы.
Сколько просидел в одиночестве и холоде выброшенный кем-то на верную погибель кот неизвестно, но явно не один день. Он успел обморозить лапы. А ведь это — не единственная проблема с его здоровьем. Ветврачи обнаружили очень плохие показатели работы почек и печени, что характерно для пожилых кошек, особенно если на протяжении жизни их кормили не самым лучшим кормом. Кроме того, у Бабайки от старости сгнили зубы, а глаза утратили былую остроту зрения. Видимо, в связи с этими стариковскими недостатками хозяева и решили избавиться от «обузы» столь бессердечным способом.
Меж тем, как утверждают в «Кляксе», Бабайка — очень дружелюбный и ласковый кот. Он совсем не держит зла на человека и доверчиво ластится даже к незнакомцам.
Помочь в оплате лечения и кормления Бабайки можно по следующим реквизитам:
К слову, в природе кошки живут в среднем шесть лет. Для домашних кошек срок жизни увеличивается вдвое. А если за кошкой хорошо ухаживать и правильно её кормить, то она запросто дотянет и до 17 лет, и даже больше. Рекордсменом по продолжительности жизни в кошачьем мире считается американец Крим Пафф. Он прожил 38 лет, что официально подтверждено и занесено в книгу рекордов Гиннеса.
Сколько просидел в одиночестве и холоде выброшенный кем-то на верную погибель кот неизвестно, но явно не один день. Он успел обморозить лапы. А ведь это — не единственная проблема с его здоровьем. Ветврачи обнаружили очень плохие показатели работы почек и печени, что характерно для пожилых кошек, особенно если на протяжении жизни их кормили не самым лучшим кормом. Кроме того, у Бабайки от старости сгнили зубы, а глаза утратили былую остроту зрения. Видимо, в связи с этими стариковскими недостатками хозяева и решили избавиться от «обузы» столь бессердечным способом.
Меж тем, как утверждают в «Кляксе», Бабайка — очень дружелюбный и ласковый кот. Он совсем не держит зла на человека и доверчиво ластится даже к незнакомцам.
Помочь в оплате лечения и кормления Бабайки можно по следующим реквизитам:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
К слову, в природе кошки живут в среднем шесть лет. Для домашних кошек срок жизни увеличивается вдвое. А если за кошкой хорошо ухаживать и правильно её кормить, то она запросто дотянет и до 17 лет, и даже больше. Рекордсменом по продолжительности жизни в кошачьем мире считается американец Крим Пафф. Он прожил 38 лет, что официально подтверждено и занесено в книгу рекордов Гиннеса.
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