В екатеринбургский приют «Клякса» попал Бабайка

номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН 7702070139,

КПП 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бабайкой назвали очень пожилого кота в екатеринбургском приюте для больных и искалеченных животных «Клякса». Старичка нашли в снегу возле оживлённой трассы.Сколько просидел в одиночестве и холоде выброшенный кем-то на верную погибель кот неизвестно, но явно не один день. Он успел обморозить лапы. А ведь это — не единственная проблема с его здоровьем. Ветврачи обнаружили очень плохие показатели работы почек и печени, что характерно для пожилых кошек, особенно если на протяжении жизни их кормили не самым лучшим кормом. Кроме того, у Бабайки от старости сгнили зубы, а глаза утратили былую остроту зрения. Видимо, в связи с этими стариковскими недостатками хозяева и решили избавиться от «обузы» столь бессердечным способом.Меж тем, как утверждают в «Кляксе», Бабайка — очень дружелюбный и ласковый кот. Он совсем не держит зла на человека и доверчиво ластится даже к незнакомцам.Помочь в оплате лечения и кормления Бабайки можно по следующим реквизитам:К слову, в природе кошки живут в среднем шесть лет. Для домашних кошек срок жизни увеличивается вдвое. А если за кошкой хорошо ухаживать и правильно её кормить, то она запросто дотянет и до 17 лет, и даже больше. Рекордсменом по продолжительности жизни в кошачьем мире считается американец Крим Пафф. Он прожил 38 лет, что официально подтверждено и занесено в книгу рекордов Гиннеса.