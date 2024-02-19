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Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о ветреной погоде в четверг. Завтра, 29 февраля, в регионе ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Также они прогнозируют снег.
В четверг, 29 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на севере до умеренного, днём небольшой, местами умеренный снег. Ночью -8…-3°C, в низинах до -13°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой снег. Ночью -6…-4°C, днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 1 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -10…-5°C, на крайнем востоке -13…-8°C. Днём -4…+1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -9…-7°C, днём -2…0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 29 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на севере до умеренного, днём небольшой, местами умеренный снег. Ночью -8…-3°C, в низинах до -13°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой снег. Ночью -6…-4°C, днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 1 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -10…-5°C, на крайнем востоке -13…-8°C. Днём -4…+1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -9…-7°C, днём -2…0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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