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Прокуратура Кировграда взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, погубившего 20-летнюю девушку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировграде местная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после смерти 20-летней девушки, которая получила серьёзную травму головы в ДТП на Серовском тракте.
Смертельная авария, о которой идёт речь, произошла 16 февраля 2024 года в районе 76-го километра трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. У ехавшего по этой дороге грузового МАЗа отпало заднее левое колесо, которое отскочило в сторону пешеходов – 35-летнего мужчины и 20-летней девушке. Удар пришёлся ей прямо в голову. Через три дня, 19 февраля, она скончалась в невьянской больнице.
Позже выяснилось, что водитель грузовика незадолго до трагедии менял колесо в шиномонтажной мастерской в Екатеринбурге, где по мнению следствия, колесо могли плохо закрепить. В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.
Напомним, что глава следственного комитета требовал проверить Невьянскую районную больницу, в которую госпитализировали пострадавшую девушку. Там, по данным информационного центра СК, не было оборудования, необходимого для спасения жизни пациентки.
Смертельная авария, о которой идёт речь, произошла 16 февраля 2024 года в районе 76-го километра трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. У ехавшего по этой дороге грузового МАЗа отпало заднее левое колесо, которое отскочило в сторону пешеходов – 35-летнего мужчины и 20-летней девушке. Удар пришёлся ей прямо в голову. Через три дня, 19 февраля, она скончалась в невьянской больнице.
Позже выяснилось, что водитель грузовика незадолго до трагедии менял колесо в шиномонтажной мастерской в Екатеринбурге, где по мнению следствия, колесо могли плохо закрепить. В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.
Напомним, что глава следственного комитета требовал проверить Невьянскую районную больницу, в которую госпитализировали пострадавшую девушку. Там, по данным информационного центра СК, не было оборудования, необходимого для спасения жизни пациентки.
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