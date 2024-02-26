Глава СК заинтересовался невьянской больницей, в которой из-за отсутствия оборудования скончалась девушка





– говорится в сообщении СК. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава следственного комитета потребовал проверить Невьянскую районную больницу, где скончалась 20-летняя девушка из-за того, что в медучреждении не было оборудования, необходимого для спасения жизни пациентки.Ранее сообщалось, что 18 февраля в дорожно-транспортном происшествии 20-летняя девушка получила серьёзную травму голову. По данным информационного центра СК, прибывшая на место аварии бригада скорой помощи не была оснащена медицинским реанимационным оборудование. Девушку доставили в районную больницу Невьянска, где также не было оборудования, которое было необходимо для оказания помощи при травмах, которые были у пациентки. В результате она скончалась.Подчеркивается, что исполнение поручения и ход проверки поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.