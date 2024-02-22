В свердловской деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили трубы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ачитском районе Свердловской области в деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили ветхие участки водопроводной сети, которые продержались без капитального ремонта более 40 лет.В ходе проверки выяснилось, что износ труб составил 100% и что в любой момент могла произойти коммунальная авария, которая бы оставила без воды одно образовательное учреждение и пять жилых домов. В связи с этим прокуратура направила иск с требованием обязать МУП ЖКХ Ачитского городского округа осуществить капитальный ремонт изношенного участка водопроводной сети.Суд исковые требования ведомства удовлетворил в полном объеме, и трубы заменили, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.