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В свердловской деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили трубы
Фото: Вечерние ведомости
В Ачитском районе Свердловской области в деревне Гайны по требованию прокуратуры заменили ветхие участки водопроводной сети, которые продержались без капитального ремонта более 40 лет.
В ходе проверки выяснилось, что износ труб составил 100% и что в любой момент могла произойти коммунальная авария, которая бы оставила без воды одно образовательное учреждение и пять жилых домов. В связи с этим прокуратура направила иск с требованием обязать МУП ЖКХ Ачитского городского округа осуществить капитальный ремонт изношенного участка водопроводной сети.
Суд исковые требования ведомства удовлетворил в полном объеме, и трубы заменили, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что износ труб составил 100% и что в любой момент могла произойти коммунальная авария, которая бы оставила без воды одно образовательное учреждение и пять жилых домов. В связи с этим прокуратура направила иск с требованием обязать МУП ЖКХ Ачитского городского округа осуществить капитальный ремонт изношенного участка водопроводной сети.
Суд исковые требования ведомства удовлетворил в полном объеме, и трубы заменили, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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