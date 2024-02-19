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Новые автобусы будут обслуживать отдалённые районы уральской столицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Новые автобусы, которые уральская столица приобрела за счёт специального казначейского кредита, будут обслуживать отдалённые районы города.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 30 новых машин будут курсировать по пяти маршрутам:
– № 85 «посёлок Медный – Институт связи»;
– № 88 «посёлок Шабровский – метро Ботаническая»;
– № 91 «посёлок Горный щит – метро Ботаническая»;
– № 95 «озеро Чусовское – Институт связи»;
– № 97 «посёлок Рудный – метро Ботаническая».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 30 новых машин будут курсировать по пяти маршрутам:
– № 85 «посёлок Медный – Институт связи»;
– № 88 «посёлок Шабровский – метро Ботаническая»;
– № 91 «посёлок Горный щит – метро Ботаническая»;
– № 95 «озеро Чусовское – Институт связи»;
– № 97 «посёлок Рудный – метро Ботаническая».
«Общественный транспорт уже прошёл техническую подготовку. Теперь специалисты составляют документы, необходимые для отправки машин на регистрацию в ГИБДД. Когда им присвоят государственные номера, автобусы выйдут на городские улицы»,
– рассказали в мэрии.
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