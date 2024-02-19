Новые автобусы будут обслуживать отдалённые районы уральской столицы





– рассказали в мэрии. «Общественный транспорт уже прошёл техническую подготовку. Теперь специалисты составляют документы, необходимые для отправки машин на регистрацию в ГИБДД. Когда им присвоят государственные номера, автобусы выйдут на городские улицы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Новые автобусы, которые уральская столица приобрела за счёт специального казначейского кредита, будут обслуживать отдалённые районы города.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 30 новых машин будут курсировать по пяти маршрутам:– № 85 «посёлок Медный – Институт связи»;– № 88 «посёлок Шабровский – метро Ботаническая»;– № 91 «посёлок Горный щит – метро Ботаническая»;– № 95 «озеро Чусовское – Институт связи»;– № 97 «посёлок Рудный – метро Ботаническая».