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Автопарк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился 30 автобусами
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
Тридцать новых автобусов приехали в Екатеринбург из Нефтекамска. Они приобретены для уральской столицы за счёт казначейского кредита.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, обкатывались автобусы у себя, на родине, в Нефтекамске. Дополнительную проверку на прочность и отсутствие поломок автобусы прошли по дороге между двумя городами: почти полторы тысячи километров они преодолели собственным ходом. На месте назначения их начали доукомплектовывать и уже поставили дополнительное оборудование на половину «новичков».
Для повышения комфорта пассажиров нефтекамские автобусы оснащены современными удобствами, включая подсветку дверных проемов, USB-розетки, пандусы, места для ОВЗ и детских колясок. Водительские кабины оборудованы видеокамерами для мониторинга дорожной обстановки. Сами кабины кондиционируются, а водительские сидения в них регулируются по высоте и наклону.
Автобусы из Нефтекамска, работающие на дизельных двигателях, запустят на маршруты по районам города после завершения всех процедур подготовки и регистрации. Это в какой-то мере решит проблемы общественного транспорта, с которыми в последнее время всё чаще сталкиваются екатеринбуржцы. Полностью не решит, учитывая, что нехватка автобусов — далеко не единственная причина, по которой общественный транспорт в Екатеринбурге с перебоями, а от остановок отходит битком набитым.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, обкатывались автобусы у себя, на родине, в Нефтекамске. Дополнительную проверку на прочность и отсутствие поломок автобусы прошли по дороге между двумя городами: почти полторы тысячи километров они преодолели собственным ходом. На месте назначения их начали доукомплектовывать и уже поставили дополнительное оборудование на половину «новичков».
Для повышения комфорта пассажиров нефтекамские автобусы оснащены современными удобствами, включая подсветку дверных проемов, USB-розетки, пандусы, места для ОВЗ и детских колясок. Водительские кабины оборудованы видеокамерами для мониторинга дорожной обстановки. Сами кабины кондиционируются, а водительские сидения в них регулируются по высоте и наклону.
Автобусы из Нефтекамска, работающие на дизельных двигателях, запустят на маршруты по районам города после завершения всех процедур подготовки и регистрации. Это в какой-то мере решит проблемы общественного транспорта, с которыми в последнее время всё чаще сталкиваются екатеринбуржцы. Полностью не решит, учитывая, что нехватка автобусов — далеко не единственная причина, по которой общественный транспорт в Екатеринбурге с перебоями, а от остановок отходит битком набитым.
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