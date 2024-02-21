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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Богдановиче
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера жителем Богдановича и доложить ему о ситуации.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 февраля. На фельдшера, прибывшему по вызову местной жительницы. Она вызвала скорую, так как её пьяный супруг сам себе наносил увечья. Он же и накинулся на медицинского работника.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 февраля. На фельдшера, прибывшему по вызову местной жительницы. Она вызвала скорую, так как её пьяный супруг сам себе наносил увечья. Он же и накинулся на медицинского работника.
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