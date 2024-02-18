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Следственный отдел Богдановича заинтересовался нападением на сотрудника скорой помощи

12.23 Суббота, 24 февраля 2024
Фото: СУ СК России по Свердловской области
23 февраля в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение, что на фельдшера скорой помощи напали во время вызова. Он получил открытую травму головы. По этому факту Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Сообщает пресс-служба СК области.

«В ходе проверки следователь СКР выясняет все обстоятельства. Принимаются меры к опросу пострадавшего и очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшера скорой помощи, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,
— сообщает ведомство.


«4 канал» выяснил, что на медика напал 37-летний местный житель, который нигде не работает. Гражданская жена вызвала скорую помощь, так как пьяный мужчина наносил сам себе увечья.

«Что касается самого «кухонного боксера», то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения»,
— сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:32 Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
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10:43 Екатеринбургскую зоозащитницу и её дочку нашли мёртвыми в собственной квартире
10:12 Себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте оценили в 40 рублей
09:34 Опытом реабилитации детей с инвалидностью поделилась Свердловская область на выставке «Россия»
21:07 Два екатеринбуржца задержаны за мошенничество в приобретении гаджетов
20:31 «Куб Бажова» появится в парке Академического района Екатеринбурга
19:47 Молодой человек из Талицы украл деньги у матери своего друга
19:40 Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе
19:28 После некрасивого случая екатеринбургская ветклиника дала список полезных адресов
18:32 Обвиняемый в двойном убийстве кочегар предстал перед судьёй Свердловского облсуда
17:40 В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
17:04 В Новоуральске ищут пропавшую накануне 14-летнюю девочку
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