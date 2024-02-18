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Следственный отдел Богдановича заинтересовался нападением на сотрудника скорой помощи
Фото: СУ СК России по Свердловской области
23 февраля в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение, что на фельдшера скорой помощи напали во время вызова. Он получил открытую травму головы. По этому факту Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Сообщает пресс-служба СК области.
«4 канал» выяснил, что на медика напал 37-летний местный житель, который нигде не работает. Гражданская жена вызвала скорую помощь, так как пьяный мужчина наносил сам себе увечья.
«В ходе проверки следователь СКР выясняет все обстоятельства. Принимаются меры к опросу пострадавшего и очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшера скорой помощи, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,
— сообщает ведомство.
«4 канал» выяснил, что на медика напал 37-летний местный житель, который нигде не работает. Гражданская жена вызвала скорую помощь, так как пьяный мужчина наносил сам себе увечья.
«Что касается самого «кухонного боксера», то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения»,
— сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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