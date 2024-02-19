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В Свердловской области ожидается сильный ветер 25 февраля
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который ожидается завтра, 25 февраля.
«Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – напомнили в МЧС.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – напомнили в МЧС.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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