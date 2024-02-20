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С начала 2024 года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жилом секторе
Фото: МЧС России по Свердловской области
С начала текущего года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жилом секторе. В результате происшествий погибли 46 человек, еще 34 получили различные травмы. Об этом сообщает МЧС области.
В связи с этим сотрудники МЧС провели профилактические рейды. Особое внимание уделялось семьям, находящимся на специальном учете, а также одиноким пенсионерам. Инспекторы обследовали дома на предмет пожарной безопасности и дали рекомендации жильцам.
В Серове в профилактическом рейде принимали участие не только сотрудники МЧС, но и представители соцзащиты и комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты посетили неблагополучные и многодетные семьи.
В связи с этим сотрудники МЧС провели профилактические рейды. Особое внимание уделялось семьям, находящимся на специальном учете, а также одиноким пенсионерам. Инспекторы обследовали дома на предмет пожарной безопасности и дали рекомендации жильцам.
В Серове в профилактическом рейде принимали участие не только сотрудники МЧС, но и представители соцзащиты и комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты посетили неблагополучные и многодетные семьи.
«К семьям, где есть маленькие дети, мы всегда относимся более внимательно и стараемся донести до родителей, чтобы они не оставляли дома детей одних, не доверяли им топку печей, пользование электрическими или газовыми плитами и проводили беседы об опасности игр с огнем»,
- отметила инспектор госпожнадзора
Серовского городского округа
Юлия Истомина.
Серовского городского округа
Юлия Истомина.
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