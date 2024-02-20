С начала 2024 года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жилом секторе



- отметила инспектор госпожнадзора

Серовского городского округа

Юлия Истомина. «К семьям, где есть маленькие дети, мы всегда относимся более внимательно и стараемся донести до родителей, чтобы они не оставляли дома детей одних, не доверяли им топку печей, пользование электрическими или газовыми плитами и проводили беседы об опасности игр с огнем»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С начала текущего года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жилом секторе. В результате происшествий погибли 46 человек, еще 34 получили различные травмы. Об этом сообщает МЧС области.В связи с этим сотрудники МЧС провели профилактические рейды. Особое внимание уделялось семьям, находящимся на специальном учете, а также одиноким пенсионерам. Инспекторы обследовали дома на предмет пожарной безопасности и дали рекомендации жильцам.В Серове в профилактическом рейде принимали участие не только сотрудники МЧС, но и представители соцзащиты и комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты посетили неблагополучные и многодетные семьи.