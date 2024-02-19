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Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до 0°C
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики обещают потепление в Свердловской области. В ночь на субботу в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -27°C, но уже днём температура поднимется до -2°C, а в воскресенье – до 0°C.
В субботу, 24 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах -27…-22°C. Днём -7…-2°C, в низинах до -12°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-13°C, днём -6…-4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 25 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-9°C, в низинах до -19°C. Днём -5…0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12…-10°C, днём -3…-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах -27…-22°C. Днём -7…-2°C, в низинах до -12°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-13°C, днём -6…-4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 25 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-9°C, в низинах до -19°C. Днём -5…0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12…-10°C, днём -3…-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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