Екатеринбургским чиновникам стали приходить сообщения от фейкового Алексея Орлова

– говорится в сообщении городской администрации.

«Мошенниками создан фейковый аккаунт, оформленный под официальный телеграм-канал, через который от имени главы Екатеринбурга сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются сообщения. Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию»,