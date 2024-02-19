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Екатеринбургским чиновникам стали приходить сообщения от фейкового Алексея Орлова

14.47 Четверг, 22 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Алексей Орлов невольно стал «участником» мошеннических схем. От его фейковой версии чиновникам Екатеринбурга начали приходить сообщения. В пресс-службе мэрии просят не отвечать злоумышленникам.

«Мошенниками создан фейковый аккаунт, оформленный под официальный телеграм-канал, через который от имени главы Екатеринбурга сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются сообщения. Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию»,

– говорится в сообщении городской администрации.


Ранее мошенники представлялись главой Берёзовского, который каждый разговор заканчивал просьбой перевести деньги на определённый счёт. Предлоги при этом назывались самые разные, но причины всегда были крайне важные и экстренные.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:10 Более двух десятков водителей Каменска-Уральского лишили прав по медицинским причинам
20:43 В Ельцин Центре отметят некруглый юбилей Балабанова
20:00 В школьные столовые Байкаловского района продукты доставляли по фальшивым документам
19:17 Водитель грузовика попал в больницу и оставил пожарных Среднеуральска без отопления
18:47 «Лихие 90-е» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга продолжаются
17:50 Синоптики предупреждают о морозе до -33°C в Свердловской области
17:15 Накануне Дня защитника Отечества депутат свердловского Заксобрания побеседовал со студентами УГГУ о самбо
16:59 ДТП с участием четырёх машин произошло в Екатеринбурге на Старых Большевиков
16:44 В Верхней Пышме для «Львят» открыли трамвайное депо
16:04 Присяжные оправдали супругов, обвиняемых в двойном убийстве в Первоуральске
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