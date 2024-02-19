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Екатеринбургским чиновникам стали приходить сообщения от фейкового Алексея Орлова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Алексей Орлов невольно стал «участником» мошеннических схем. От его фейковой версии чиновникам Екатеринбурга начали приходить сообщения. В пресс-службе мэрии просят не отвечать злоумышленникам.
Ранее мошенники представлялись главой Берёзовского, который каждый разговор заканчивал просьбой перевести деньги на определённый счёт. Предлоги при этом назывались самые разные, но причины всегда были крайне важные и экстренные.
«Мошенниками создан фейковый аккаунт, оформленный под официальный телеграм-канал, через который от имени главы Екатеринбурга сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются сообщения. Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию»,
– говорится в сообщении городской администрации.
Ранее мошенники представлялись главой Берёзовского, который каждый разговор заканчивал просьбой перевести деньги на определённый счёт. Предлоги при этом назывались самые разные, но причины всегда были крайне важные и экстренные.
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