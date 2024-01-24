Мэр Берёзовского невольно стал «участником» мошеннических схем

«При входящем звонке вы можете не только увидеть надпись на экране с моими ФИО, но и услышать «мой» голос. Всякий разговор с мошенниками, с чего бы он ни начинался, заканчивается одним и тем же - желанием залезть к вам «в карман». Вам будут предлагать сделать перевод на «безопасный счёт», перечислить деньги, чтобы «избежать проверки» и т.п. Придумают всё что угодно, лишь бы склонить вас к перечислению денег или передаче доступа к вашему счёту.



Запомните, я никогда и ни к кому с подобными просьбами не обращаюсь. Я никогда не попрошу вас о противоправных действиях. Если вам позвонил «я» — прекратите разговор и позвоните мне сами, убедитесь что я это я. Если у вас нет номера моего телефона, значит я не мог вам звонить. Просто прекратите общение. Не позволяйте мошенникам себя обмануть!».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поскольку стало широко известно, что телефонные мошенники часто представляются полицейскими, банковскими работниками или спецслужбистами, «разводки» стали часто давать сбои. Преступникам приходится их «модернизировать».Жителям Берёзовского стал писать и звонить глава городского округа Евгений Писцов. И о чём бы он ни заводил речь, общение заканчивал просьбой перевести деньги на определённый счёт. Предлоги при этом называются самые разные, но причины всегда крайне важные и экстренные.Такие «мэрские» обращения стали столь часты, что настоящему мэру ГО пришлось обращаться к гражданам через соцсети. В своих последних постах Евгений Писцов предупредил подписчиков, что его фотографиями, а иногда и голосом пользуются мошенники:К слову, проблема телефонного мошенничества стала очень болезненной в современном мире. Остро она стоит не только в России. Свидетельством этому может послужить, например, последний фильм с Джэйсоном Стэтхэмом «Пчеловод», премьера которого состоялась недавно. В нём герой крутых боевиков разбирается не с террористами и доисторическими акулами, а с развёрнутой сетью телефонных мошенников, обирающих подчистую доверчивых стариков.