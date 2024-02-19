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В Сысерти завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Сысерти отремонтировали взрослую поликлинику. Во время капитального ремонта учреждение продолжало работу, принимая пациентов в одних помещениях, пока здание приводили в порядок в других.
За это время в поликлинике:
– заменили инженерные коммуникации, которые эксплуатировались с момента постройки здания в 1974 году;
– обновили электропроводку, систему канализации, отопления;
– установили систему кондиционирования;
– смонтировали новые окна;
– утеплили и оштукатурили фасад, обустроили отмостку;
– провели косметический ремонта.
На всё это из бюджета Свердловской области выделялось 54 миллиона рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
За это время в поликлинике:
– заменили инженерные коммуникации, которые эксплуатировались с момента постройки здания в 1974 году;
– обновили электропроводку, систему канализации, отопления;
– установили систему кондиционирования;
– смонтировали новые окна;
– утеплили и оштукатурили фасад, обустроили отмостку;
– провели косметический ремонта.
На всё это из бюджета Свердловской области выделялось 54 миллиона рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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