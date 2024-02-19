В Сысерти завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысерти отремонтировали взрослую поликлинику. Во время капитального ремонта учреждение продолжало работу, принимая пациентов в одних помещениях, пока здание приводили в порядок в других.За это время в поликлинике:– заменили инженерные коммуникации, которые эксплуатировались с момента постройки здания в 1974 году;– обновили электропроводку, систему канализации, отопления;– установили систему кондиционирования;– смонтировали новые окна;– утеплили и оштукатурили фасад, обустроили отмостку;– провели косметический ремонта.На всё это из бюджета Свердловской области выделялось 54 миллиона рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.