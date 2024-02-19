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Накануне Дня защитника Отечества депутат свердловского Заксобрания побеседовал со студентами УГГУ о самбо
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Накануне Дня защитника Отечества депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов побеседовал со студентами Уральского государственного горного университета о федеральном партийном проекте «За самбо».
Этот проект УГГУ хорошо знаком, поскольку с мая 2023 года вуз стал участником направления «Самбо в ВУЗы». В декабре при поддержке Общественного совета «Зa самбо» в спортивном блоке университета был оборудован новый зал для занятий национальной борьбой. Там студенты по сей день осваивают элементы самостраховки и самозащиты на физкультуре.
На встрече с молодыми людьми Алексей Свалов поделился историей создания национальной борьбы самбо, осветил основные вехи ее развития в Свердловской области и вспомнил о годах своего студенчества.
Этот проект УГГУ хорошо знаком, поскольку с мая 2023 года вуз стал участником направления «Самбо в ВУЗы». В декабре при поддержке Общественного совета «Зa самбо» в спортивном блоке университета был оборудован новый зал для занятий национальной борьбой. Там студенты по сей день осваивают элементы самостраховки и самозащиты на физкультуре.
На встрече с молодыми людьми Алексей Свалов поделился историей создания национальной борьбы самбо, осветил основные вехи ее развития в Свердловской области и вспомнил о годах своего студенчества.
«После "Урока парламентаризма" все собравшиеся посмотрели фильм "Непобедимый", который рассказывает об одном из основоположников самбо Анатолии Харлампиеве»,
– рассказал Алексей Свалов.
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