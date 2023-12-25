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В УГГУ открылся зал для занятий самбо
Фото: представители проекта «За самбо»
В Уральском государственном горном университете в преддверии новогодних праздников открылся зал для занятий самбо. Приобрести спортивные инвентарь для вуза помогли члены общественного совета «За самбо» в Свердловской области.
По счёту этот зал стал девятым в регионе, из тех, что были открыты при поддержке совета проекта.
Планируется, что занятия в новом зале будут проходить в обычной спортивной форме, так как навыки самозащиты не зависят от одежды, в которой их отрабатывают, и в реальных ситуациях, где такие умения могут пригодиться, не будет ни специальной формы, ни ковров.
По словам координатора проекта «За самбо» в Свердловской области Алексея Свалова, в этом зале будет заниматься одна из самых сильных команд спортсменов в регионе, которые занимаются самбо и борьбой в Горном университете.
Помимо спортивных соревнований и мастер-классов в УГГУ запланированы открытые уроки, викторины, встречи с выдающимися спортсменами и многое другое. В честь открытия нового зала мастер-класс для студентов провел двукратный Чемпион Мира по самбо Тимур Галлямов. Он также показал начинающим спортсменам приемы, которые могут стать решающими при получении звания мастеров спорта.
По счёту этот зал стал девятым в регионе, из тех, что были открыты при поддержке совета проекта.
«За каждым из них стоят идеалисты, подвижники, которые вкладывают душу в свое дело, ищут спонсоров, людей, которые целиком отдаются тренерской работе. Для студентов занятия самбо позволят тренировать выдержку, устойчивость в стрессовых ситуациях. Это не просто борьба, а целая философия»,
– подчеркнул замгубернатора и председатель общественного совета «За самбо» в регионе Валерий Чайников.
Фото: представители проекта «За самбо»
Планируется, что занятия в новом зале будут проходить в обычной спортивной форме, так как навыки самозащиты не зависят от одежды, в которой их отрабатывают, и в реальных ситуациях, где такие умения могут пригодиться, не будет ни специальной формы, ни ковров.
По словам координатора проекта «За самбо» в Свердловской области Алексея Свалова, в этом зале будет заниматься одна из самых сильных команд спортсменов в регионе, которые занимаются самбо и борьбой в Горном университете.
«Да, наверное, и в России. На Универсиаде 2023 года команда УГГУ заняла четвёртое место из 280 команд. Уверен, с каждым годом они будут становиться только сильнее. Сегодня в Студенческую лигу самбо входят пять крупнейших ВУЗов Свердловской области. Следующим зал самбо мы будем открывать в Уральском государственном университете путей сообщения»,
– сказал Алексей Свалов.
Фото: представители проекта «За самбо»
Помимо спортивных соревнований и мастер-классов в УГГУ запланированы открытые уроки, викторины, встречи с выдающимися спортсменами и многое другое. В честь открытия нового зала мастер-класс для студентов провел двукратный Чемпион Мира по самбо Тимур Галлямов. Он также показал начинающим спортсменам приемы, которые могут стать решающими при получении звания мастеров спорта.
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