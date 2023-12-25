В УГГУ открылся зал для занятий самбо





– подчеркнул замгубернатора и председатель общественного совета «За самбо» в регионе Валерий Чайников. «За каждым из них стоят идеалисты, подвижники, которые вкладывают душу в свое дело, ищут спонсоров, людей, которые целиком отдаются тренерской работе. Для студентов занятия самбо позволят тренировать выдержку, устойчивость в стрессовых ситуациях. Это не просто борьба, а целая философия»,

Фото: представители проекта «За самбо»





– сказал Алексей Свалов. «Да, наверное, и в России. На Универсиаде 2023 года команда УГГУ заняла четвёртое место из 280 команд. Уверен, с каждым годом они будут становиться только сильнее. Сегодня в Студенческую лигу самбо входят пять крупнейших ВУЗов Свердловской области. Следующим зал самбо мы будем открывать в Уральском государственном университете путей сообщения»,

Фото: представители проекта «За самбо»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Уральском государственном горном университете в преддверии новогодних праздников открылся зал для занятий самбо. Приобрести спортивные инвентарь для вуза помогли члены общественного совета «За самбо» в Свердловской области.По счёту этот зал стал девятым в регионе, из тех, что были открыты при поддержке совета проекта.Планируется, что занятия в новом зале будут проходить в обычной спортивной форме, так как навыки самозащиты не зависят от одежды, в которой их отрабатывают, и в реальных ситуациях, где такие умения могут пригодиться, не будет ни специальной формы, ни ковров.По словам координатора проекта «За самбо» в Свердловской области Алексея Свалова, в этом зале будет заниматься одна из самых сильных команд спортсменов в регионе, которые занимаются самбо и борьбой в Горном университете.Помимо спортивных соревнований и мастер-классов в УГГУ запланированы открытые уроки, викторины, встречи с выдающимися спортсменами и многое другое. В честь открытия нового зала мастер-класс для студентов провел двукратный Чемпион Мира по самбо Тимур Галлямов. Он также показал начинающим спортсменам приемы, которые могут стать решающими при получении звания мастеров спорта.