Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовать доложить о ситуации с бездомными собаками в Сухом Логу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с бездомными собаками в Сухом Логу, из-за которых люди боятся выходить из дома.
Ранее местные жители сообщали о том, что беспризорные животные ведут себя агрессивно и бегают рядом со школами, детскими садами и во дворах. Также горожане обвиняли администрацию в бездействии.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее местные жители сообщали о том, что беспризорные животные ведут себя агрессивно и бегают рядом со школами, детскими садами и во дворах. Также горожане обвиняли администрацию в бездействии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Глава СК потребовал доклад по делу об избиении учеников в коррекционной школе Новоуральска
13 февраля 2024
13 февраля 2024
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения собак на девочку в Нижнем Тагиле
12 февраля 2024
12 февраля 2024