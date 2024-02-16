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Жители Сухого Лога боятся выходить на улицу из-за собачьей стаи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Сухого Лога сообщили о большой собачьей стаи из десяти бездомных животных, которые, по словам горожан, ведут себя агрессивно.
Об этом сообщает телеграм-канал «Дно Исети». Местные жители заявляют, что агрессивные животные бегают по двор, возле школ и детских садов, и обвиняют чиновников в бездействии.
Ранее на собачьи стаи жаловались жители Кушвы.
Об этом сообщает телеграм-канал «Дно Исети». Местные жители заявляют, что агрессивные животные бегают по двор, возле школ и детских садов, и обвиняют чиновников в бездействии.
Ранее на собачьи стаи жаловались жители Кушвы.
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