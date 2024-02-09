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Орёл состязается с рыбкой за звание Зоомистера Екатеринбурского зоопарка
Фото: ВК-группа Екатеринбургского зоопарка / vk.com/zooekb
В преддверии главного мужского российского праздника Екатеринбургский зоопарк традиционно объявил конкурс среди своих обитателей. Кто из четырёх претендентов достоин называться «Зоомистером», решают горожане.
В этом году за почётный титул «Зоомистер Екатеринбургского зоопарка» состязаются (хоть и не знают об этом) птичка, рыбка, примат и... одно из самых вонючих, по общепризнанному мнению, млекопитающих планеты. Речь разумеется, идёт о скунсе, таком симпатичном, и таком людьми нелюбимом.
Пернатое, претендующее на звании «Зоомистера», — степной орёл. Этот вид хищных птиц (находящийся, к слову, на грани вымирания) обитает в степях и полупустынях Евразии. В зимний период его можно встретить в Африке, куда он улетает от зимней стужи. Его конкурент рыбка — это голубой хирург, обитатель тропических морей. Небольшая, до 25 сантиметров в длину, рыбка отличается большой головой и яркой (но не пёстрой) окраской, за которую и получила своё название. А приматов в конкурсе «Зоомистер» представляет обезьянка капуцин плакса. Его прозвали так из-за хныкающих звуков, которые часто издают молодые особи в моменты особого волнения. Обезьянка эта чуть больше упомянутой выши рыбки — плаксы вырастают не более 30 сантиметров в длину (правда, хвост его бывает гораздо длиннее).
На данный момент в голосовании за этих «мистеров» приняло участие около шести сотен человек. И пока что, ожидаемо, лидирует орёл. Меньше же всего голосуют — что тоже ожидаемо — за беднягу скунса. Впрочем, у вас ещё есть возможность поменять расклад, оставив свой голос на ВК-странице Екатеринбургского зоопарка. «Голосовалка» работает до 20 февраля.
В этом году за почётный титул «Зоомистер Екатеринбургского зоопарка» состязаются (хоть и не знают об этом) птичка, рыбка, примат и... одно из самых вонючих, по общепризнанному мнению, млекопитающих планеты. Речь разумеется, идёт о скунсе, таком симпатичном, и таком людьми нелюбимом.
Пернатое, претендующее на звании «Зоомистера», — степной орёл. Этот вид хищных птиц (находящийся, к слову, на грани вымирания) обитает в степях и полупустынях Евразии. В зимний период его можно встретить в Африке, куда он улетает от зимней стужи. Его конкурент рыбка — это голубой хирург, обитатель тропических морей. Небольшая, до 25 сантиметров в длину, рыбка отличается большой головой и яркой (но не пёстрой) окраской, за которую и получила своё название. А приматов в конкурсе «Зоомистер» представляет обезьянка капуцин плакса. Его прозвали так из-за хныкающих звуков, которые часто издают молодые особи в моменты особого волнения. Обезьянка эта чуть больше упомянутой выши рыбки — плаксы вырастают не более 30 сантиметров в длину (правда, хвост его бывает гораздо длиннее).
На данный момент в голосовании за этих «мистеров» приняло участие около шести сотен человек. И пока что, ожидаемо, лидирует орёл. Меньше же всего голосуют — что тоже ожидаемо — за беднягу скунса. Впрочем, у вас ещё есть возможность поменять расклад, оставив свой голос на ВК-странице Екатеринбургского зоопарка. «Голосовалка» работает до 20 февраля.
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