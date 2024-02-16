В Свердловской области создали службу для оперативной помощи пенсионерам с «тревожными кнопкам»

Фото: Борис Ярков / све.рф

– объяснили представители проекта.

«Если владелец браслета резко теряет равновесие и падает, то тревожный сигнал поступает координатору автоматически, также подключается громкая связь. В экстремальной ситуации – если человек не отвечает после сигнала – к нему домой направляется волонтёр для выяснения обстоятельств или вызывается полиция»,