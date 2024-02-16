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В Свердловской области создали службу для оперативной помощи пенсионерам с «тревожными кнопкам»
Фото: Борис Ярков / све.рф
В Свердловской области в рамках проекта благотворительного фонда «Менора» при поддержке Фонда президентских грантов создали службу быстрого реагирования для оперативной помощи пожилым людям, носящим особые браслеты с «тревожными кнопками».
Речь идет о браслетах, оборудованных кнопкой SOS, а иногда и двумя кнопками с телефонными номерами ближайших родственников. Пожилому человеку достаточно нажать на кнопку, чтобы связаться с координатором. При вызове включается громкая связь и абонент на другом конце «провода» слышит всё, что происходит дома у подопечного, после этого специалист принимает решение – вызвать скорую, волонтёров или связать пожилого человека с родственниками или полицией.
Ранее мы писали, что такими гаджетами в первую очередь обеспечили людей с проблемами слуха, слепотой, тяжелыми формами артроза и сахарным дебетом.
По мнению авторов проекта, пожилым людям часто требуется не специализированная помощь, а волонтёрская. Именно такую помощь предлагают в фонде. Ради этого они задействуют 40 добровольцев. Подчеркивается, что этого количество достаточно, чтобы закрыть потребности подопечных.
На данный момент браслетами с «тревожными кнопками» пользуются 80 подопечных. В ближайшее время такими устройствами хотят обеспечить ещё 20 пенсионеров.
Речь идет о браслетах, оборудованных кнопкой SOS, а иногда и двумя кнопками с телефонными номерами ближайших родственников. Пожилому человеку достаточно нажать на кнопку, чтобы связаться с координатором. При вызове включается громкая связь и абонент на другом конце «провода» слышит всё, что происходит дома у подопечного, после этого специалист принимает решение – вызвать скорую, волонтёров или связать пожилого человека с родственниками или полицией.
Фото: Борис Ярков / све.рф
«Если владелец браслета резко теряет равновесие и падает, то тревожный сигнал поступает координатору автоматически, также подключается громкая связь. В экстремальной ситуации – если человек не отвечает после сигнала – к нему домой направляется волонтёр для выяснения обстоятельств или вызывается полиция»,
– объяснили представители проекта.
Ранее мы писали, что такими гаджетами в первую очередь обеспечили людей с проблемами слуха, слепотой, тяжелыми формами артроза и сахарным дебетом.
По мнению авторов проекта, пожилым людям часто требуется не специализированная помощь, а волонтёрская. Именно такую помощь предлагают в фонде. Ради этого они задействуют 40 добровольцев. Подчеркивается, что этого количество достаточно, чтобы закрыть потребности подопечных.
На данный момент браслетами с «тревожными кнопками» пользуются 80 подопечных. В ближайшее время такими устройствами хотят обеспечить ещё 20 пенсионеров.
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