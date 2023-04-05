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В Свердловской области маломобильным пенсионерам раздали «тревожные кнопки»

14.33 Понедельник, 10 апреля 2023
Общество
Фото: представители проекта «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому»
В Свердловской области маломобильным пожилым людям, которые живут в одиночестве, раздали «тревожные кнопки» в виде браслетов. Такие гаджеты получили, как утверждается, 100 пенсионеров.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Фонда президентских грантов». Заявляется, что в первую очередь такими гаджетами обеспечили людей с проблемами слуха, слепотой, тяжелыми формами артроза и сахарным дебетом.

«По словам авторов инициативы, для одинокого человека возможность обратиться за помощью в любое время суток – жизненная необходимость, ведь проблемы со здоровьем могут обостриться именно в тот момент, когда патронажный работник окончил свою смену и рядом уже никого нет»,

– объяснили в фонде.


Предполагается, что в экстренной ситуации пенсионеры смогут воспользоваться браслетом, который оснащен кнопкой SOS и двумя кнопками с телефонными номерами ближайших родственников.


Фото: представители проекта «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому»


«В момент, когда что-то произошло, пожилому человеку достаточно нажать одну из кнопок – и координатору или родным поступит звонок с браслета. При вызове включится громкая связь и абонент "на другом конце провода" услышит все, что происходит»,

– объяснили авторы проекта.


После того, как координатору поступает сигнал, он принимает решение о вызове «скорой помощи» или волонтера. В случае, если пожилой человек не отвечает, на адрес пенсионера направляют волонтера, который при необходимости вызовет врача или органы правопорядка.

Подчеркивается, что гаджет держит заряд до трех суток, после чего сообщает о том, что батарея разряжена.


Фото: представители проекта «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому»


Проект «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому» получил грант в размере 2 582 077 рублей в 2023 году. Руководителем проекта является директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина. В его реализации задействованы 70 человек.

«Первая категория – патронажные работники, повышающие свою квалификацию, в том числе и в направлении оказания экстренной помощи. Вторая – техноволонтеры, они доставляют браслеты пенсионерам и объясняют, как ими пользоваться. Третья – врачи медицинских центров, они проводят обследования для подопечных, нуждающихся в дополнительном осмотре»,

– объяснили в пресс-службе «Фонда президентских грантов».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:49 В городском округе Сухой Лог в СНТ «Светлое» вспыхнул крупный пожар
14:33 В Свердловской области маломобильным пенсионерам раздали «тревожные кнопки»
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11:27 Власти хотят перекрыть дорогу для свердловских садоводов на Московском тракте
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