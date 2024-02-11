Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай

– написала женщина.

«Пошла в полицию. Писать заявление. Заявление не приняли сказали: "На кого писать то? Уличная же собака, ничья". За уличных собак отвечает "Кжкс" и администрация города, но на них написать заявление не дали. Сказали идти в управляющую "Кжкс" и там писать жалобу»,