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Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Кушвы кошмарят собачьи стаи. Родители боятся отпускать своих детей в школу и надеются на то, что администрация обратит внимание на их проблему.
Местная жительница, живущая в доме на Союзов, 9, опубликовала в сообществе «Подслушано в Кушве» видео, снятое её ребёнком, на котором видно стаю, состоянию, как минимум, из восьми собак. До этого в этой группе писала другая женщина, заявившая о том, что 12 февраля на улице Горняков, возле магазина, её укусила бездомная собака.
Там, с её слов, предупредили о том, что если у собаки будет чип или ошейник, то её не будут забирать.
Ранее ещё одна горожанка завялила, что бездомные собаки оказывается не всегда бездомные и что у них есть хозяева, которые, судя по всему, отпускают своих питомцев на самовыгул, а те собираются в стаи.
Местная жительница, живущая в доме на Союзов, 9, опубликовала в сообществе «Подслушано в Кушве» видео, снятое её ребёнком, на котором видно стаю, состоянию, как минимум, из восьми собак. До этого в этой группе писала другая женщина, заявившая о том, что 12 февраля на улице Горняков, возле магазина, её укусила бездомная собака.
«Пошла в полицию. Писать заявление. Заявление не приняли сказали: "На кого писать то? Уличная же собака, ничья". За уличных собак отвечает "Кжкс" и администрация города, но на них написать заявление не дали. Сказали идти в управляющую "Кжкс" и там писать жалобу»,
– написала женщина.
Там, с её слов, предупредили о том, что если у собаки будет чип или ошейник, то её не будут забирать.
Ранее ещё одна горожанка завялила, что бездомные собаки оказывается не всегда бездомные и что у них есть хозяева, которые, судя по всему, отпускают своих питомцев на самовыгул, а те собираются в стаи.
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