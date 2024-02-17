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Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией жительницы Каменска-Уральского, заявившей, что после сноса аварийного дома, в котором она жила, ей не предоставили новое жильё.
Известно, что квартиру женщине предлагали, но площадью меньше на десять метров, чем в старой, поэтому она отказалась. Она считает, что стоимость жилья, которое ей предложили, специально завысили.
«В социальных медиа сообщалось, что в Свердловской области в нарушение установленного порядка был снесен аварийный дом, и одной жившей в нем женщине не предоставлено предусмотренного законом жилья. Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской региону о результатах проведенной по данному факту проверки и принятом процессуальном решении»,
– говорится в сообщении Следкома.
Известно, что квартиру женщине предлагали, но площадью меньше на десять метров, чем в старой, поэтому она отказалась. Она считает, что стоимость жилья, которое ей предложили, специально завысили.
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