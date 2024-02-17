Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского

«В социальных медиа сообщалось, что в Свердловской области в нарушение установленного порядка был снесен аварийный дом, и одной жившей в нем женщине не предоставлено предусмотренного законом жилья. Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской региону о результатах проведенной по данному факту проверки и принятом процессуальном решении»,