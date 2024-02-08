После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском снесли аварийный дом в 2023 году. Дом признали аварийным еще в 2017 году и начали переселять жильцов. Надежде предложили квартиру на 10 квадратных метров меньше, чем старая, что является незаконным. Сообщает Baza.Женщина начала судиться и выиграла, но в новую квартиру так и не заехала. Надежда считает, что стоимость жилья, которое ей предложили, специально завысили. Она обратилась в организацию «Народный фронт» с просьбой о помощи. Активисты подготовили обращение в прокуратуру, чтобы там провели проверку.Сейчас вещи женщины хранится в гараже, а она сама проживает с дочерью, у которой трое детей.