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На 58 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» сузилась проезжая часть
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Белоярском районе в связи с проведением дорожными службами работ по ямочному ремонту проезжая часть на 58 км автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» сужена. Об этом предупредила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Дорожные службы работают на проезжей части.
«Призываем водителей проявлять повышенное внимание в местах проведения дорожно-ремонтных работ, заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства, руководствоваться временными дорожными знаками», — пишет ГАИ области.
Дорожные службы работают на проезжей части.
«Призываем водителей проявлять повышенное внимание в местах проведения дорожно-ремонтных работ, заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства, руководствоваться временными дорожными знаками», — пишет ГАИ области.
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