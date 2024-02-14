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Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками

14.42 Воскресенье, 18 февраля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Акцию "ПДД для пернатых" провели сотрудники Госавтоинспекции в Новоуральске параллельно беседуя со школьниками о важности соблюдения правил на дорогах.

Автоинспекторы, Отряд юных инспекторов движения и педагоги провели мероприятие в школьном дворе, где с помощью различных круп на снегу нарисовали съедобные дорожные знаки. В ходе мероприятия обсуждались важность соблюдения правил на дорогах и правильный способ перехода проезжей части.

«Мероприятие было направлено на оказание помощи пернатым, зимующим на Урале, и повторение основных правил дорожной безопасности. Это отличный способ не только спасти множество маленьких жизней, но и увлекательно провести время за любимым занятием юных помощников Госавтоинспекции», — рассказало ведомство в своем тг-канале.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:30 По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе
17:19 В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
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