Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Акцию "ПДД для пернатых" провели сотрудники Госавтоинспекции в Новоуральске параллельно беседуя со школьниками о важности соблюдения правил на дорогах.Автоинспекторы, Отряд юных инспекторов движения и педагоги провели мероприятие в школьном дворе, где с помощью различных круп на снегу нарисовали съедобные дорожные знаки. В ходе мероприятия обсуждались важность соблюдения правил на дорогах и правильный способ перехода проезжей части.«Мероприятие было направлено на оказание помощи пернатым, зимующим на Урале, и повторение основных правил дорожной безопасности. Это отличный способ не только спасти множество маленьких жизней, но и увлекательно провести время за любимым занятием юных помощников Госавтоинспекции», — рассказало ведомство в своем тг-канале.