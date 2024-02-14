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Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Акцию "ПДД для пернатых" провели сотрудники Госавтоинспекции в Новоуральске параллельно беседуя со школьниками о важности соблюдения правил на дорогах.
Автоинспекторы, Отряд юных инспекторов движения и педагоги провели мероприятие в школьном дворе, где с помощью различных круп на снегу нарисовали съедобные дорожные знаки. В ходе мероприятия обсуждались важность соблюдения правил на дорогах и правильный способ перехода проезжей части.
«Мероприятие было направлено на оказание помощи пернатым, зимующим на Урале, и повторение основных правил дорожной безопасности. Это отличный способ не только спасти множество маленьких жизней, но и увлекательно провести время за любимым занятием юных помощников Госавтоинспекции», — рассказало ведомство в своем тг-канале.
Автоинспекторы, Отряд юных инспекторов движения и педагоги провели мероприятие в школьном дворе, где с помощью различных круп на снегу нарисовали съедобные дорожные знаки. В ходе мероприятия обсуждались важность соблюдения правил на дорогах и правильный способ перехода проезжей части.
«Мероприятие было направлено на оказание помощи пернатым, зимующим на Урале, и повторение основных правил дорожной безопасности. Это отличный способ не только спасти множество маленьких жизней, но и увлекательно провести время за любимым занятием юных помощников Госавтоинспекции», — рассказало ведомство в своем тг-канале.
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