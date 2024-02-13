Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 17 февраля, — последний день необычного фестиваля. Проводится он в Сысерти, называется «Переборщи!» и посвящён суповарению.Целую неделю, с 10 февраля, над Сысертью витали аппетитные ароматы. Здесь в большом количестве варили супы по самым разным рецептам. А занимались этим участники фестиваля супов «Переборщи!». Среди них были и заезжие «звёзды» поварского дела. Но одними только готовками и дегустациями супов фестивальная программа не ограничивалась. В Сысерти в рамках фестиваля проводили мастер-классы по лепке из глины, экскурсии по городу, лыжные забеги.На последний день фестиваля, то есть, на завтрашнюю субботу, организаторы фестиваля тоже припасли немало интересного. Участникам феста и местным жителям предлагают массово пробежаться по Сысерти. С полудня стартует четырёхчасовой мастер-класс по метанию копья. А во второй половине дня пройдёт «Гастрошоу» с приготовлением уральской речной ухи «Чусавухи».