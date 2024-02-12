Возрастное ограничение 18+

«Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц

19.41 Пятница, 16 февраля 2024
Фото: Жизньмарт
Второй год подряд торговая сеть становится «спонсором» для кормильцев уличных птиц. А спонсирует она их бесплатным кормом.

«Давайте кормить птиц!», — такой призыв появился на сайте компании и на её страницах в соцсетях. Для желающих последовать призыву, с 16 февраля (то есть, сегодня) в магазинах под вывеской «Жизньмарт» выдают бесплатно пакетики, в которые насыпан специально подобранный птичий корм (а не просто банальные и не всегда полезные семена подсолнухов). «Паролем» для получения такого пакетика служит «карта друга» в мобильном приложении.

В этой благой акции (которая была бы особо полезной, будь она запущена до наступления сильных холодов) торговую сеть поддерживает компания «Брусника». Всего на кормёжку птиц ими выделено около тонны корма. Адреса магазинов, где выдают бесплатный птичий корм можно посмотреть по ссылке.

Акцию «Давайте кормить птиц!» компания «Жизньмарт» проводила и в прошлом году. Нынче в ней, помимо Екатеринбурга, участвую Новосибирск и Тюмень.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Орёл состязается с рыбкой за звание Зоомистера Екатеринбурского зоопарка
12 февраля 2024
Врач детской горбольницы Екатеринбурга рассказала о вреде фастфуда
13 февраля 2024
«Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
08 февраля 2024
Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке
08 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
12:20 В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
11:48 Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
11:09 Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай
10:31 В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи
10:06 Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга
09:31 В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог
21:29 В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения
21:24 Вставшего в Екатеринбурге в одиночный пикет мужчину оштрафовали
20:29 Автопарк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился 30 автобусами
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу
14:38 Ученые ПНИПУ разработали способ, облегчающий производство литейных отливок
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
12:20 В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
11:48 Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
11:09 Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай
10:33 В Перми судебные приставы взыскали полмиллиона ущерба от мошеннических действий нечистоплотного подрядчика
10:31 В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи
10:06 Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга
09:31 В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK