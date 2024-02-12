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«Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
Фото: Жизньмарт
Второй год подряд торговая сеть становится «спонсором» для кормильцев уличных птиц. А спонсирует она их бесплатным кормом.
«Давайте кормить птиц!», — такой призыв появился на сайте компании и на её страницах в соцсетях. Для желающих последовать призыву, с 16 февраля (то есть, сегодня) в магазинах под вывеской «Жизньмарт» выдают бесплатно пакетики, в которые насыпан специально подобранный птичий корм (а не просто банальные и не всегда полезные семена подсолнухов). «Паролем» для получения такого пакетика служит «карта друга» в мобильном приложении.
В этой благой акции (которая была бы особо полезной, будь она запущена до наступления сильных холодов) торговую сеть поддерживает компания «Брусника». Всего на кормёжку птиц ими выделено около тонны корма. Адреса магазинов, где выдают бесплатный птичий корм можно посмотреть по ссылке.
Акцию «Давайте кормить птиц!» компания «Жизньмарт» проводила и в прошлом году. Нынче в ней, помимо Екатеринбурга, участвую Новосибирск и Тюмень.
«Давайте кормить птиц!», — такой призыв появился на сайте компании и на её страницах в соцсетях. Для желающих последовать призыву, с 16 февраля (то есть, сегодня) в магазинах под вывеской «Жизньмарт» выдают бесплатно пакетики, в которые насыпан специально подобранный птичий корм (а не просто банальные и не всегда полезные семена подсолнухов). «Паролем» для получения такого пакетика служит «карта друга» в мобильном приложении.
В этой благой акции (которая была бы особо полезной, будь она запущена до наступления сильных холодов) торговую сеть поддерживает компания «Брусника». Всего на кормёжку птиц ими выделено около тонны корма. Адреса магазинов, где выдают бесплатный птичий корм можно посмотреть по ссылке.
Акцию «Давайте кормить птиц!» компания «Жизньмарт» проводила и в прошлом году. Нынче в ней, помимо Екатеринбурга, участвую Новосибирск и Тюмень.
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