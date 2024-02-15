Возрастное ограничение 18+

Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион

19.07 Пятница, 16 февраля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сильнейшую травму позвоночника получила жительница Нижней Туры в Сочи, куда она поехала отдохнуть. Летний отпуск обернулся несчастьем, когда уралочку на территории отеля сбил гироскутер.

Этот инцидент произошёл в начале августа 2020 года. Пострадавшую, которой пришлось досрочно прерывать отпуск, в родную Нижнюю Туру доставили поездом в сопровождении доктора. Проезд оплатила страховая компания. Лечение и реабилитация заняли долгих пять месяцев, в течение которых женщина не имела возможности работать.

Меж тем, сочинская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту ДТП. Одной из причин отказа стало то обстоятельство, что человека, управлявшего гироскутером так и не нашли. Потерпевшая вынуждена была выдвинуть иск к компании, продавшей ей путёвку в Сочи, но не обеспечившей безопасный отдых. Суд иск не только принял, но и рассмотрел в пользу истицы. Правда, из названных в иске в качестве ответчиков двух юрлиц было выбрано только одно — ООО «Библио-Глобус Туроператор». Суд постановил, что данная компания должна выплатить уралочке 982 тысячи рублей. Немалая эта сумма была составлена из компенсации расходов на лечение, утраченного заработка истца, компенсации, а также из штрафа, наложенного на ООО за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Ответчик ООО «Библио-Глобус Туроператор» обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Как стало известно на этой неделе, Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
После гибели машинисты лебёдки в кушвинской шахте СК возбудил уголовное дело
15 февраля 2024
Свердловская область вошла в топ-5 по турпотоку в горный Сочи
13 февраля 2024
В Камышлове местная жительница поехала на заправку подшофе
12 февраля 2024
Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец
08 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
12:20 В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
11:48 Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
11:09 Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай
10:31 В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи
10:06 Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга
09:31 В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог
21:29 В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения
21:24 Вставшего в Екатеринбурге в одиночный пикет мужчину оштрафовали
20:29 Автопарк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился 30 автобусами
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу
14:38 Ученые ПНИПУ разработали способ, облегчающий производство литейных отливок
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
12:20 В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
11:48 Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
11:09 Жители Кушвы боятся отпускать детей в школу из-за собачьих стай
10:33 В Перми судебные приставы взыскали полмиллиона ущерба от мошеннических действий нечистоплотного подрядчика
10:31 В Свердловской области приступили к работе четыре новых федеральных судьи
10:06 Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга
09:31 В УГИБДД предупреждают о заснеженности свердловских дорог
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK