Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сильнейшую травму позвоночника получила жительница Нижней Туры в Сочи, куда она поехала отдохнуть. Летний отпуск обернулся несчастьем, когда уралочку на территории отеля сбил гироскутер.Этот инцидент произошёл в начале августа 2020 года. Пострадавшую, которой пришлось досрочно прерывать отпуск, в родную Нижнюю Туру доставили поездом в сопровождении доктора. Проезд оплатила страховая компания. Лечение и реабилитация заняли долгих пять месяцев, в течение которых женщина не имела возможности работать.Меж тем, сочинская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту ДТП. Одной из причин отказа стало то обстоятельство, что человека, управлявшего гироскутером так и не нашли. Потерпевшая вынуждена была выдвинуть иск к компании, продавшей ей путёвку в Сочи, но не обеспечившей безопасный отдых. Суд иск не только принял, но и рассмотрел в пользу истицы. Правда, из названных в иске в качестве ответчиков двух юрлиц было выбрано только одно — ООО «Библио-Глобус Туроператор». Суд постановил, что данная компания должна выплатить уралочке 982 тысячи рублей. Немалая эта сумма была составлена из компенсации расходов на лечение, утраченного заработка истца, компенсации, а также из штрафа, наложенного на ООО за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.Ответчик ООО «Библио-Глобус Туроператор» обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Как стало известно на этой неделе, Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.