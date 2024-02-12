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Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
Фото: соцсети Дмитрия Васильева
Живописец, член санкт-петербургского отделения Союза художников России Дмитрий Васильев решил выставить свои полотна на продажу, чтобы направить вырученные средства на лечение семилетнего тюменца Святослава Тропынина. Несколько дней назад мы писали про историю редкой генетической болезни этого здорового на вид мальчика. Родители Тропынина ведут сбор с прошлого года и собрали уже более 130 миллионов рублей, но для того, чтобы поставить спасительный препарат в дубайской клинике, необходимо собрать ещё порядка 150 миллионов.
На этой неделе отец семейства Никита Тропынин, приехал вместе с двумя сыновьями в Екатеринбург. С Дмитрием Васильевым они встретились в музее «Невьянская икона». Там же Васильев принял решение пожертвовать свои четыре картины для помощи в сборе средств. Работы Васильева связаны с родиной Тропыниных — это пейзажи, написанные в Тюмени и Тобольске. Кроме того, Васильев напомнил, что пожертвовать любую сумму можно, сделав перевод на карту Тропынина.
Ранее Никита Тропынин говорил Вечерним ведомостям, что препарат Elevydis для больного миодистрофией Дюшенна Святослава им нужно поставить до мая 2024 года.
Семья Тропыниных ранее также обратилась к крупным уральским промышленникам и фондам с просьбой принять участие в сборе средств на лечение Святослава.
На этой неделе отец семейства Никита Тропынин, приехал вместе с двумя сыновьями в Екатеринбург. С Дмитрием Васильевым они встретились в музее «Невьянская икона». Там же Васильев принял решение пожертвовать свои четыре картины для помощи в сборе средств. Работы Васильева связаны с родиной Тропыниных — это пейзажи, написанные в Тюмени и Тобольске. Кроме того, Васильев напомнил, что пожертвовать любую сумму можно, сделав перевод на карту Тропынина.
Ранее Никита Тропынин говорил Вечерним ведомостям, что препарат Elevydis для больного миодистрофией Дюшенна Святослава им нужно поставить до мая 2024 года.
Семья Тропыниных ранее также обратилась к крупным уральским промышленникам и фондам с просьбой принять участие в сборе средств на лечение Святослава.
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