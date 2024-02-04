В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 8 февраля, сотрудники Свердловской областной Госавтоинспекции неожиданно устроили проверку автобусов. В этом им помогали коллеги из Ространснадзора.В результате сегодняшней проверки общественного транспорта совместными усилиями Ространснадзора и областной Госавтоинспекции были выявлены многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров, правил дорожной безопасности и законодательства о предпринимательской деятельности. Виновников этих нарушений — руководство транспортных предприятий и водителей — пригласили в обязательном порядке явиться на комиссию, которая по данному поводу будет собрана в Ространснадзор УрФО.Четыре автобуса проверяющие решили и вовсе задержать и доставить на штрафстоянку. Их водители не смогли предоставить проверяющим разрешения на перевозку пассажиров. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, среди других нарушений, обнаруженных сегодня в ходе проверки, были отсутствие системы «ГЛОНАСС» и путевой документации, перевозка пассажиров без использования ремней безопасности, технические неисправности машин. Самым злостным нарушителям грозят крупные штрафные санкции по статье 19.20 КоАП РФ.