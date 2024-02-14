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Из-за сильных морозов свердловскую Госавтоинспекция перевели на усиленный режим
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Из-за сильных морозов, нагрянувших в Свердловскую область, местную Госавтоинспекцию перевели на усиленный режим несения службы. В этот период на региональных трассах должны будут дополнительные экипажи ДПС.
В пресс-группе также призвали водителей отказываться от дальних поездок, если есть такая возможность. С собой в дорогу они рекомендуют брать тёплые вещи, термос с горячим питьём и телефон с максимальным зарядом батареи и зарядным устройством.
«Экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказание помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге. При нештатных ситуациях обращайтесь в единую диспетчерскую службу по телефону "112"»,
– сообщили в УГИБДД по области.
В пресс-группе также призвали водителей отказываться от дальних поездок, если есть такая возможность. С собой в дорогу они рекомендуют брать тёплые вещи, термос с горячим питьём и телефон с максимальным зарядом батареи и зарядным устройством.
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