Из-за сильных морозов свердловскую Госавтоинспекция перевели на усиленный режим

– сообщили в УГИБДД по области.

«Экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказание помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге. При нештатных ситуациях обращайтесь в единую диспетчерскую службу по телефону "112"»,