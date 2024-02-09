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Синоптики предупреждают о сорокоградусных морозах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются сорокоградусные морозы. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, грядущей ночью температура воздуха может опуститься до -42°C, днём в четверг она поднимется не выше -18°C.
В четверг, 15 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -32…-27°C, в горах и низинах до -38°C, на севере сильный мороз -42…-40°C. Днём -23…-18°C, в горах и низинах до -26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -30…-28°C, днём -23…-21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -30…-25°C, в горах и низинах -40…-35°C. Днём -18…-13°C, в горах и низинах до -23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -27…-25°C, днём -16…-14°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 15 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -32…-27°C, в горах и низинах до -38°C, на севере сильный мороз -42…-40°C. Днём -23…-18°C, в горах и низинах до -26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -30…-28°C, днём -23…-21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -30…-25°C, в горах и низинах -40…-35°C. Днём -18…-13°C, в горах и низинах до -23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -27…-25°C, днём -16…-14°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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