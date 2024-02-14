Решения Свердловского арбитражного суда теперь, возможно, будут писать чат-боты





– отметила зампредседателя суда. «Обсуждается вопрос о введении чат-ботов по написанию решений суда в ответ на такие заявления. Пока это только обсуждается. С нашей стороны главное – не допустить никаких ошибок»,

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Заместитель председателя областного Арбитражного суда Светлана Сушкова заявила, что к написанию судебных решений могут начать привлекать чат-ботов, сообщает Накануне.RU.Чат-бот уже используется для написания исковых заявлений расчетного характера, где необходимо посчитать сумму долга, проценты, штрафы, пени и неустойки, рассказала Сушкова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.Вопрос о введении чат-ботов по написанию решений суда пока только обсуждается. Сушкова уточнила, что заявление в любом случае проверяется судьёй после написания, поскольку мозговую деятельность человека искусственный интеллект не заменит.