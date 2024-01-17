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В Екатеринбурге на восьми улицах запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ещё на восьми улицах хотят установить знаки, которые запрещают не только стоянку, но и парковку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Новые знаки должны будут появиться на следующих улицах:
– Уральская – от Советской до Блюхера;
– Калинина – от Авангардной до Кузнецова;
– Уральских Рабочих – от Авангардной до Кузнецова;
– Громова – от переулка Воронежского до переулка Садоводов;
– Славянской – от дома № 62 по улице Славянской до Химмашевской;
– Коминтерна – от Педагогической до Малышева;
– проезде от дома № 23 по улице Черепанова к улице Черепанова;
– переулок Широкий – от Гастелло до Щербакова.
Знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор» планируют установить в первом полугодии 2024 года. Ожидается, что нововведения позволят увеличить пропускную способность дорог.
Новые знаки должны будут появиться на следующих улицах:
– Уральская – от Советской до Блюхера;
– Калинина – от Авангардной до Кузнецова;
– Уральских Рабочих – от Авангардной до Кузнецова;
– Громова – от переулка Воронежского до переулка Садоводов;
– Славянской – от дома № 62 по улице Славянской до Химмашевской;
– Коминтерна – от Педагогической до Малышева;
– проезде от дома № 23 по улице Черепанова к улице Черепанова;
– переулок Широкий – от Гастелло до Щербакова.
Знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор» планируют установить в первом полугодии 2024 года. Ожидается, что нововведения позволят увеличить пропускную способность дорог.
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