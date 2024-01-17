В Екатеринбурге на восьми улицах запретят парковку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ещё на восьми улицах хотят установить знаки, которые запрещают не только стоянку, но и парковку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.Новые знаки должны будут появиться на следующих улицах:– Уральская – от Советской до Блюхера;– Калинина – от Авангардной до Кузнецова;– Уральских Рабочих – от Авангардной до Кузнецова;– Громова – от переулка Воронежского до переулка Садоводов;– Славянской – от дома № 62 по улице Славянской до Химмашевской;– Коминтерна – от Педагогической до Малышева;– проезде от дома № 23 по улице Черепанова к улице Черепанова;– переулок Широкий – от Гастелло до Щербакова.Знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор» планируют установить в первом полугодии 2024 года. Ожидается, что нововведения позволят увеличить пропускную способность дорог.