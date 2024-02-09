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Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о морозах до -42°C, ожидающихся в регионе 15 и 16 февраля. Специалисты призывают к соблюдению мер безопасности.
При ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В период низких температур необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе, по возможности откажитесь от дальних поездок. Если вы вынуждены в этот период оказаться на улице, необходимо быть сытым и тепло одетым»,
– напомнили в МЧС.
При ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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