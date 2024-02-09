Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C





– напомнили в МЧС. «В период низких температур необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе, по возможности откажитесь от дальних поездок. Если вы вынуждены в этот период оказаться на улице, необходимо быть сытым и тепло одетым»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о морозах до -42°C, ожидающихся в регионе 15 и 16 февраля. Специалисты призывают к соблюдению мер безопасности.При ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».