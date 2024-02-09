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Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C

14.29 Среда, 14 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о морозах до -42°C, ожидающихся в регионе 15 и 16 февраля. Специалисты призывают к соблюдению мер безопасности.

«В период низких температур необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе, по возможности откажитесь от дальних поездок. Если вы вынуждены в этот период оказаться на улице, необходимо быть сытым и тепло одетым»,

– напомнили в МЧС.


При ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
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