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Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области, которое должны будут снять в ближайший понедельник.
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
«С 13 до 19 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
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