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Свердловский посёлок обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области посёлок Заболотный в Новолялинском городском округе, где живут 72 человека, обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, несмотря на то что в населённом пункте проживает столько людей, новолялинская администрация не принимала меры по организации транспортного сообщения для жителей посёлка. По этому поводу главе городского округа вносилось представление об устранении нарушений законодательства, но какой-либо реакции не было. Тогда прокурор решил идти до конца и через суд обязал администрацию изменить 647-й маршрут, который ходит через Новую Лялю и посёлок Павда, включив в него посёлок Заболотный.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, несмотря на то что в населённом пункте проживает столько людей, новолялинская администрация не принимала меры по организации транспортного сообщения для жителей посёлка. По этому поводу главе городского округа вносилось представление об устранении нарушений законодательства, но какой-либо реакции не было. Тогда прокурор решил идти до конца и через суд обязал администрацию изменить 647-й маршрут, который ходит через Новую Лялю и посёлок Павда, включив в него посёлок Заболотный.
«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры обеспечено регулярное транспортное сообщение с указанным населённым пунктом»,
– подчеркнули в прокуратуре.
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