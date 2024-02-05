ХК «Автомобилист» проведёт благотворительный матч в поддержку екатеринбургского детского онкоцентра

Фото: ХК «Автомобилист»





– отметила директор фонда Юлия Нутенко. «Спасибо клубу "Автомобилист" за то, что на протяжении шести лет поддерживает пациентов онкоцентра. Администрация, игроки, фанаты помогают приобрести технику, которая каждый день позволяет врачам спасать детей, изучать болезнь и искать новые способы борьбы с ней. Это огромный вклад в дело борьбы с детской онкологией. Яркий, важный пример: объединив усилия, мы способны добиваться больших изменений к лучшему»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Фонд «Дети России» и хоккейный клуб «Автомобилист» приглашают на благотворительный матч, который проводится в поддержку Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Игра пройдёт 15 февраля в 19.00 в КРК «Уралец».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе хоккейного клуба, готовиться к благотворительной акции начали ещё в конце января. Тогда ветераны уральского хоккея – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павел Дацюк, а также опытные и именитые игроки и наставники Алексей Булатов и Дмитрий Устюжанин – посетили маленьких пациентов и создали вместе с ребятами серию рисунков, используя хоккейные шайбы вместо кистей. Эти работы стали основой для создания специальной линейки сувениров с фирменной символикой «Автомобилиста».Уникальный мерч представят фанатам 15 февраля, в тот же день, когда в «Уралец» будет проходить благотворительная игра между екатеринбургским «Автомобилистом» и омским «Авангардом». На форме игроков в этот день будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком.Однако героями мероприятия будут Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Дети проведут торжественное вбрасывание и будут объявлять игроков на выходе команд. Также трое бывших пациентов детского онкоцентра станут лицами промо-роликов.За пять лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку екатеринбургского детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 100 000 рублей на обновление технологической базы клиники. В этом году организаторы вновь приглашают присоединиться к общему доброму делу и поддержать маленьких пациентов.В фойе КРК «Уралец» вдень игры установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника.Средства, вырученные в ходе благотворительного матча, направят на приобретение современного микроскопа для проведения повседневных клинико-диагностических исследований. Стоимость прибора 733 600 рублей.