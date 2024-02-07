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Siemens пытается взыскать с «Уральских локомотивов» более 1,1 миллиарда рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Свердловской области два иска к верхнепышминскому заводу «Уральские локомотивы». В конце декабря был подан иск на 105,3 млн рублей, накануне в картотеке появилось ещё одно заявление — на этот раз на 1 млрд 14 млн рублей.
Истцом в обоих случаях выступает ООО «Сименс мобильность», принадлежащее иностранным Siemens Mobility GmbH (Мюнхен, Германия) и Siemens Mobility Holding BV (Гаага, Нидерланды). Суть исковых требований пока неизвестна, в пресс-службе «Синара – Транспортные машины» отказались от комментариев.
Предприятие «Уральские локомотивы» было создано в 2010 году как совместное производство немецкого Siemens и уральской компании «Синара – Транспортные машины» (СТМ). Завод разработал и произвёл локомотивы, в том числе популярную модель электропоезда «Ласточка», активно закупаемую РЖД.
Накануне стало известно, что завод «Уральские локомотивы» в ходе своего визита в Свердловскую область планирует посетить Путин.
Истцом в обоих случаях выступает ООО «Сименс мобильность», принадлежащее иностранным Siemens Mobility GmbH (Мюнхен, Германия) и Siemens Mobility Holding BV (Гаага, Нидерланды). Суть исковых требований пока неизвестна, в пресс-службе «Синара – Транспортные машины» отказались от комментариев.
Предприятие «Уральские локомотивы» было создано в 2010 году как совместное производство немецкого Siemens и уральской компании «Синара – Транспортные машины» (СТМ). Завод разработал и произвёл локомотивы, в том числе популярную модель электропоезда «Ласточка», активно закупаемую РЖД.
Накануне стало известно, что завод «Уральские локомотивы» в ходе своего визита в Свердловскую область планирует посетить Путин.
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