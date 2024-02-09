Врач детской горбольницы Екатеринбурга рассказала о вреде фастфуда

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

«Научитесь говорить фастфуду "нет" и уж тем более, не давайте эту пищу детям», – советует врач детской городской больницы №8 Светлана Попкова. Гастроэнтеролог рассказала, почему именно стоит отказаться от фастфуда.Фастфудом, то есть «быстрой едой» можно назвать многие блюда, на приготовление которых уходит мало времени. Например, это может быть бутерброд с маслом, йогурт с мюсли. В них нет ничего предосудительного, считает Светлана Попкова.А вот к фастфуду в привычном понимании: бургерам, картофелю фри, молочным коктейлям, шаурме и прочему стоит отнестись внимательнее. Употребление подобной еды, особенно подрастающему организму следует ограничить, советует гастроэнтеролог.Основных причин врач выделяет несколько.1. Высокая калорийность. В первую очередь, стоит понять, что калории калориям рознь. В фастфуде содержатся простые углеводы, переизбыток животных и модифицированных жиров. Они дают моментальное насыщение, но через довольно короткий промежуток времени снова хочется есть. Получается, что чем больше ешь фастфуд, тем больше его хочется. А это прямой путь к ожирению.2. Много соли. Соль необходима организму, но в небольшом количестве. А вот ее переизбыток пагубно влияет на состояние здоровья человека, в первую очередь, это повышение артериального давления. В среднем бургере 2,3 грамма соли, в картофеле фри – 0,5. Взрослому человеку рекомендуют употреблять не более 6 граммов соли в день. Итого почти половина суточной нормы за один перекус.3. Много сахара. Чаще всего к бургерам и картофелю фри предлагаются молочные коктейли и сладкие газированные напитки, в которых, очень много сахара. Подобные «сахарные бомбы» готовы внести дисбаланс в организм человека и, как следствие, привести к развитию тяжелых патологий – сахарному диабету, например.Помимо большого количества сахара и соли в фастфуде содержатся консерванты и красители. Эти продукты обладают низкими питательными свойствами и чаще всего невысоким качеством. Также в местах реализации фастфуда довольно часто не обеспечивается безопасность питания, поэтому стоит научиться говорить фастфуду «нет», заявляет Светлана Попкова.