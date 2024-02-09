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Врач детской горбольницы Екатеринбурга рассказала о вреде фастфуда
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Научитесь говорить фастфуду "нет" и уж тем более, не давайте эту пищу детям», – советует врач детской городской больницы №8 Светлана Попкова. Гастроэнтеролог рассказала, почему именно стоит отказаться от фастфуда.
Фастфудом, то есть «быстрой едой» можно назвать многие блюда, на приготовление которых уходит мало времени. Например, это может быть бутерброд с маслом, йогурт с мюсли. В них нет ничего предосудительного, считает Светлана Попкова.
А вот к фастфуду в привычном понимании: бургерам, картофелю фри, молочным коктейлям, шаурме и прочему стоит отнестись внимательнее. Употребление подобной еды, особенно подрастающему организму следует ограничить, советует гастроэнтеролог.
Основных причин врач выделяет несколько.
1. Высокая калорийность. В первую очередь, стоит понять, что калории калориям рознь. В фастфуде содержатся простые углеводы, переизбыток животных и модифицированных жиров. Они дают моментальное насыщение, но через довольно короткий промежуток времени снова хочется есть. Получается, что чем больше ешь фастфуд, тем больше его хочется. А это прямой путь к ожирению.
2. Много соли. Соль необходима организму, но в небольшом количестве. А вот ее переизбыток пагубно влияет на состояние здоровья человека, в первую очередь, это повышение артериального давления. В среднем бургере 2,3 грамма соли, в картофеле фри – 0,5. Взрослому человеку рекомендуют употреблять не более 6 граммов соли в день. Итого почти половина суточной нормы за один перекус.
3. Много сахара. Чаще всего к бургерам и картофелю фри предлагаются молочные коктейли и сладкие газированные напитки, в которых, очень много сахара. Подобные «сахарные бомбы» готовы внести дисбаланс в организм человека и, как следствие, привести к развитию тяжелых патологий – сахарному диабету, например.
Помимо большого количества сахара и соли в фастфуде содержатся консерванты и красители. Эти продукты обладают низкими питательными свойствами и чаще всего невысоким качеством. Также в местах реализации фастфуда довольно часто не обеспечивается безопасность питания, поэтому стоит научиться говорить фастфуду «нет», заявляет Светлана Попкова.
Фастфудом, то есть «быстрой едой» можно назвать многие блюда, на приготовление которых уходит мало времени. Например, это может быть бутерброд с маслом, йогурт с мюсли. В них нет ничего предосудительного, считает Светлана Попкова.
А вот к фастфуду в привычном понимании: бургерам, картофелю фри, молочным коктейлям, шаурме и прочему стоит отнестись внимательнее. Употребление подобной еды, особенно подрастающему организму следует ограничить, советует гастроэнтеролог.
Основных причин врач выделяет несколько.
1. Высокая калорийность. В первую очередь, стоит понять, что калории калориям рознь. В фастфуде содержатся простые углеводы, переизбыток животных и модифицированных жиров. Они дают моментальное насыщение, но через довольно короткий промежуток времени снова хочется есть. Получается, что чем больше ешь фастфуд, тем больше его хочется. А это прямой путь к ожирению.
2. Много соли. Соль необходима организму, но в небольшом количестве. А вот ее переизбыток пагубно влияет на состояние здоровья человека, в первую очередь, это повышение артериального давления. В среднем бургере 2,3 грамма соли, в картофеле фри – 0,5. Взрослому человеку рекомендуют употреблять не более 6 граммов соли в день. Итого почти половина суточной нормы за один перекус.
3. Много сахара. Чаще всего к бургерам и картофелю фри предлагаются молочные коктейли и сладкие газированные напитки, в которых, очень много сахара. Подобные «сахарные бомбы» готовы внести дисбаланс в организм человека и, как следствие, привести к развитию тяжелых патологий – сахарному диабету, например.
Помимо большого количества сахара и соли в фастфуде содержатся консерванты и красители. Эти продукты обладают низкими питательными свойствами и чаще всего невысоким качеством. Также в местах реализации фастфуда довольно часто не обеспечивается безопасность питания, поэтому стоит научиться говорить фастфуду «нет», заявляет Светлана Попкова.
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