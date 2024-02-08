Жителя Красноуфимского района будут судить за убийство двух товарищей





– рассказали в свердловской прокуратуре. «Обнаружила тела мужчин сестра одного из погибших, когда, забеспокоившись, что в течение нескольких дней не видела родственника, решила его проведать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде рассмотрят дело неоднократно судимого жителя Красноуфимского района, обвиняемого в убийстве двух товарищей в селе Октябрьское Режевского района, с которыми он распивал спиртные напитки.Двойное убийство, о котором идёт речь, произошло в период с 23 по 26 сентября 2023 года в доме, где между обвиняемым и его товарищами возник конфликт. Для устранения собутыльников мужчина использовал топор и нож. После этого он скрылся с места преступления, уехав на автобусе через Реж в одну из деревень Режевского района.