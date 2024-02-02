Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше. В ТРЦ «Veer Mall» появились вывески, что станция появится рядом со строящимся жилым районом «Изумрудный Бор». Об этом сообщает телеграм-канал «Метро Екатеринбурга».«Срок строительства новой станции зависит от огромного количества факторов. В среднем это 2-3,5 года», — написано в телеграм-канале.Предположительно новую станцию метро назовут Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо «Калиновское»).