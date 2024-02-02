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В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше

10.26 Воскресенье, 11 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше. В ТРЦ «Veer Mall» появились вывески, что станция появится рядом со строящимся жилым районом «Изумрудный Бор». Об этом сообщает телеграм-канал «Метро Екатеринбурга».

«Срок строительства новой станции зависит от огромного количества факторов. В среднем это 2-3,5 года», — написано в телеграм-канале.

Предположительно новую станцию метро назовут Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо «Калиновское»).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:41 В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:14 В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе
21:27 Обильные снегопады лишат мэра Екатеринбурга ночного сна
20:47 На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб мужчина
20:20 С понедельника начнётся процесс о прошлогоднем налёте на екатеринбургскую «Злату»
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