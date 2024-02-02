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Синоптики предупредили о похолодании до -26°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о морозах в Свердловской области. В грядущие выходные в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и похолодание до -26°C.
В субботу, 10 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, поземок (прим. ред: ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом). Ночью -17…-12°C, на юге до -22°C. Днём -16…-11°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -16…-14°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 11 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -21…-16°C, на крайнем севере до -26°C. Днём -15…-10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -13…-11°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 10 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, поземок (прим. ред: ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом). Ночью -17…-12°C, на юге до -22°C. Днём -16…-11°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -16…-14°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 11 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -21…-16°C, на крайнем севере до -26°C. Днём -15…-10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -13…-11°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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07 февраля 2024