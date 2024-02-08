Два детсада и школу хотят построить в Железнодорожном районе Екатеринбурга





– рассказали в мэрии. «Строительство будет реализовано в три этапа, школа и садики запланированы в рамках второго их них. Реализацию всего проекта предполагается завершить до 2035 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Железнодорожном районе Екатеринбурга хотят возвести два детских сада и школу. Необходимое для строительства постановление подписал городской глава Алексей Орлов.Новые школа и детсады должны будут появиться в границах улиц Тагильской – Армавирской – Майкопской, где планируется застройка многоэтажным жильём. Ожидается, что детские сады вместят в себя 450 малышей, а школа – 1125 ребят.