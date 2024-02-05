В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили подготовиться к паводкам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили готовиться к подъёму уровня воды в городе. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.В связи с этим до 1 апреля из города должны вывезти снег и очистить улицы от мусора, а дорожные трубы и водостоки от льда. Также городские службы обязаны провести предпаводковую прочистку дренажных систем и привести в порядок систему дождевой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.Кроме этого, в городе установят предупреждающие знаки на берегах водоёмов и подготовят пункты временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.