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В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили подготовиться к паводкам

16.01 Пятница, 9 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге районным администрациям и городским службам поручили готовиться к подъёму уровня воды в городе. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

В связи с этим до 1 апреля из города должны вывезти снег и очистить улицы от мусора, а дорожные трубы и водостоки от льда. Также городские службы обязаны провести предпаводковую прочистку дренажных систем и привести в порядок систему дождевой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме этого, в городе установят предупреждающие знаки на берегах водоёмов и подготовят пункты временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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