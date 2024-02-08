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В Свердловской области вырос интерес к приёмному родительству
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области заметно вырос интерес к приёмному родительству. В 2023 году подготовку в школах приёмных родителей прошли 1 443 человека, что на 17,4 % больше, чем в 2022 году.
Такие данные приводит информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на свердловское министерство социальной политики.
Кроме этого, в 2023 году на 8% уменьшилось количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1512 детей по итогам минувшего года. Также на 1,6% уменьшилось количество ребят под надзором и тех, кто остался в прошлом году без попечения, – 1 153 ребёнка. Ещё на 14,4% стало меньше детей, которых забрали из семьи из-за лишения родителей родительских прав, – 557 ребят.
В ведомстве также отмечают положительную динамику в доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в семьях. По итогам 2023 года она составила 91,1%.
На сегодняшний день в 10 809 свердловских семьях воспитываются 16 399 приёмных, опекаемых или усыновлённых либо удочерённых детей в соотношении 8-4-3 тысяч плюс ещё 1,5 тысячи детей, попавших в семьи в 2013 году. Из общего числа около 1 тысячи детей имеют инвалидность, хронические заболевания или старше 10 лет, имеющие братьев и сестер – их относят к «группе риска по семейному устройству», пишет издание.
Подчеркивается, что жительницы Свердловской области также стали реже отказываться от своих новорождённых детей. Если за 2022 год в родильных домах отказались от 43 детей, то в 2023 году этот показатель составил 36 малышей. Таким образом количество отказов снизилось на 16%.
Такие данные приводит информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на свердловское министерство социальной политики.
Кроме этого, в 2023 году на 8% уменьшилось количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1512 детей по итогам минувшего года. Также на 1,6% уменьшилось количество ребят под надзором и тех, кто остался в прошлом году без попечения, – 1 153 ребёнка. Ещё на 14,4% стало меньше детей, которых забрали из семьи из-за лишения родителей родительских прав, – 557 ребят.
В ведомстве также отмечают положительную динамику в доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в семьях. По итогам 2023 года она составила 91,1%.
На сегодняшний день в 10 809 свердловских семьях воспитываются 16 399 приёмных, опекаемых или усыновлённых либо удочерённых детей в соотношении 8-4-3 тысяч плюс ещё 1,5 тысячи детей, попавших в семьи в 2013 году. Из общего числа около 1 тысячи детей имеют инвалидность, хронические заболевания или старше 10 лет, имеющие братьев и сестер – их относят к «группе риска по семейному устройству», пишет издание.
Подчеркивается, что жительницы Свердловской области также стали реже отказываться от своих новорождённых детей. Если за 2022 год в родильных домах отказались от 43 детей, то в 2023 году этот показатель составил 36 малышей. Таким образом количество отказов снизилось на 16%.
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