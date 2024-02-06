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Екатеринбурженка обвинила соседей в смерти своих собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жительница садового товарищества «Зелёная поляна-2» обвинила соседей в смерти двух своих собак. Она уверена, что они их отравили.
Как рассказала екатеринбурженка каналу «Дачные вести», в ночь на 23 января она и её супруг проснулись от криков их 11-месяцчных лаек. Когда мужчина подошёл к вольеру, он увидел, что щенки бились в предсмертной агонии. Супруги хотели вызывать ветеринаров, но понимали, что уже слишком поздно, поэтому позвонили в полицию.
На камере, которая стоит во дворе, видно, как со стороны участка соседей, которых супруги подозревают, к животным подходит человек, а потом быстро удаляется. После этого лайкам стало плохо.
Со слов екатеринбурженке, их подозрения имеют основания, так как соседи, которых они винят в гибели любимцев, невзлюбили их с того момента, как они стали жить в этом доме, из-за того, что их беспокоил шум со двора новосёлов. Отношения обострились, когда супруги завели щенка. Это было ещё в 2022 году. Соседи злились из-за того, что щенок лаял, а спустя четыре месяца питомец пропал. Тогда никаких доказательств для обвинений не было. Поэтому семейная пара установила во дворе камеру и снова завела собак.
Как рассказала екатеринбурженка каналу «Дачные вести», в ночь на 23 января она и её супруг проснулись от криков их 11-месяцчных лаек. Когда мужчина подошёл к вольеру, он увидел, что щенки бились в предсмертной агонии. Супруги хотели вызывать ветеринаров, но понимали, что уже слишком поздно, поэтому позвонили в полицию.
На камере, которая стоит во дворе, видно, как со стороны участка соседей, которых супруги подозревают, к животным подходит человек, а потом быстро удаляется. После этого лайкам стало плохо.
Со слов екатеринбурженке, их подозрения имеют основания, так как соседи, которых они винят в гибели любимцев, невзлюбили их с того момента, как они стали жить в этом доме, из-за того, что их беспокоил шум со двора новосёлов. Отношения обострились, когда супруги завели щенка. Это было ещё в 2022 году. Соседи злились из-за того, что щенок лаял, а спустя четыре месяца питомец пропал. Тогда никаких доказательств для обвинений не было. Поэтому семейная пара установила во дворе камеру и снова завела собак.
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